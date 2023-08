Um Schmerzen zu lindern: Mann schwamm mit todkrankem Hund im See

Innerhalb weniger Tage erhielt es fast 300.000 Likes und 32.000 Kommentare.

Die bedingungslose Liebe eines Hundes bewegt Millionen Menschen weltweit. John Unger aus Bayfield, Wisconsin, erlebte dies am eigenen Leib. Sein treuer Schäferhund-Mix Schoep litt unter schwerer Arthritis. Entschlossen, seinem besten Freund zu helfen, brachte Unger ihn zum Lake Superior, um ihn in den See zu tragen. Dies sollte Schoep Schmerzlinderung verschaffen. Im See selbst schwamm er mit seinem Hund im Arm und brachte den Hund darauf zum Einschlafen.

Foto ging um die Welt

© Hannah Stonehouse Hudson

Als befreundete Fotografin Hannah Stonehouse Hudson von dieser berührenden Geschichte hörte, entstand ein besonderes Foto, das im Internet viral ging. Innerhalb weniger Tage erhielt es fast 300.000 Likes und 32.000 Kommentare. Menschen aus der ganzen Welt zeigten ihre Bewunderung und Unterstützung für die beiden.

© Hannah Stonehouse Hudson

Mehr als 13 Jahre lang schwamm Unger mit Schoep im See, doch die Szenen haben einen tieferen Hintergrund: Die Wassertherapie hilft Schoep gegen die Schmerzen. Die Internetgemeinschaft war von der Geschichte ergriffen, und sogar Fremde boten ihre Hilfe an. Eine großzügige Frau aus Virginia finanzierte die teure Lasertherapie für Schoeps Gelenke. Das herzzerreißende Foto entstand 2012, nur ein Jahr später ist Schoep dann im Alter von 20 Jahren verstorben.