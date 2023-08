Zum 50. Hochzeitstag: Ehemann pflanzte über 1 Million Sonnenblumen

Die Sonnenblumensaison ist kurz, so dass sie nur etwa zwei Wochen lang in voller Pracht zu sehen sein werden.

Ein Farmer in Kansas wollte seine Frau zu ihrem 50. Jahrestag überraschen. Da er wusste, dass seine Frau Renee Sonnenblumen liebt, beschloss Lee Wilson, einige auf seinem Feld zu pflanzen. Genauer gesagt, 1,2 Millionen davon.

Rührendes Geschenk

Wilson pflanzte das Feld im Mai mit Hilfe seines Sohnes an. "Nun, wir feiern am 10. August unseren 50. Hochzeitstag, und wissen Sie, was ein Mann seiner Frau zum 50. schenkt?" sagte Wilson. "Ich habe viel darüber nachgedacht, und sie mochte schon immer Sonnenblumen. Die beiden sind seit der High School zusammen.

"Ich habe mich sehr besonders gefühlt", sagte Renee Wilson. "Es hätte kein perfekteres Geschenk zum Jahrestag geben können als ein Feld voller Sonnenblumen. Seitdem strömen Menschenmassen zu dem Feld am Highway 54, vier Meilen östlich von Pratt, um den atemberaubenden Anblick zu bewundern und Fotos zu machen. Die Sonnenblumensaison ist kurz, so dass sie nur etwa zwei Wochen lang in voller Pracht zu sehen sein werden.