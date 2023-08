Neuer Trend Hobby-Horsing erobert die Kinderwelt

Die Wettbewerbe umfassen verschiedene Disziplinen wie Dressur und Springreiten.

Es klingt kurios, aber in Finnland ist Hobby-Horsing ein ernsthafter Wettbewerb. Über 10.000 Menschen aus dem ganzen Land nehmen daran teil, die meisten davon sind junge Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren.

Kuriose Wettberwerbe

Die Reitföderation von Finnland organisiert dieses außergewöhnliche Spektakel, das Tausende von Zuschauern und Hunderte von Teilnehmern anlockt. Die Wettbewerbe umfassen verschiedene Disziplinen wie Dressur und Springreiten. Die Stadt Seinäjoki wird zum Mekka der Hobby-Pferdebegeisterten, die alle ihre handgemachten Steckenpferde stolz präsentieren und ihnen sogar individuelle Namen geben.

Die Faszination für Hobby-Horsing wächst nicht nur in Finnland, sondern auch in anderen nordischen Ländern sowie im restlichen Europa. Auch in Österreich ist der "Sport" auf dem Vormarsch. Auch bei uns wird auf Steckenpferden gesprungen und Turniere veranstaltet. Im Schnitt kostet ein Steckenpferd, welches für Turniere verwendet wird um die 150 €. Auf hobbyhorsing-austria kann sich über den neuen Trend informiert werden. Diese ungewöhnliche Sportart hat längst die Herzen vieler Pferdefreunde erobert. Obwohl es auf den ersten Blick befremdlich wirken mag, verbindet Hobby-Horsing Menschen jeden Alters und zeigt, dass Pferdebegeisterung keine Grenzen kennt.