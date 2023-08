Mann blieb bei Online-Challenge Glühbirne im Mund stecken

Die Rettung gestaltete sich schwieriger als gedacht, denn das Entfernen der Glühbirne barg Gefahren

Ein kurioser Vorfall ereignete sich kürzlich in Zhejiang, China, als ein Mann namens Herr Chen in der Notaufnahme landete, weil ihm der Schraubensockel einer Glühbirne aus dem Mund ragte.Dahinter steckte eine Online-Challenge.

Schwierige Rettung

Die Feuerwehrleute der Yuyao City Fire and Rescue Brigade staunten nicht schlecht, als der vermummte Herr Chen in ihre Station stürmte und hilfesuchende Laute von sich gab. Nachdem sie die Mundbedeckung entfernten, wurde das skurrile Problem offensichtlich: Eine LED-Glühbirne steckte in seinem Mund fest.

Die Rettung gestaltete sich schwieriger als gedacht, denn das Entfernen der Glühbirne barg Gefahren für Herr Chens Mund. Ein Ärzteteam im Yuyao People's Hospital musste schließlich mit einem speziellen Mundöffner seinen Kiefer ausrenken, um die Birne sicher zu entfernen.

Herr Chen gestand, dass er die absurde Idee aus einem Online-Video übernommen hatte. Er wollte wissen, ob er die Challenge schaffen könnte.