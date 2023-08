Bei der Polizei berichtete sie von den schrecklichen 14 Jahren in Gefangenschaft.

Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert das Dorf Smolino in Russland. Ein Mann hielt eine junge Frau 14 Jahre lang gefangen. Die Tortur begann im Jahr 2009, als er sie nach einem zufälligen Treffen am Bahnhof in Tscheljabinsk in sein Haus lockte. Dort sperrte er sie in einen separaten Raum ein, sicherte die Tür mit einem Vorhängeschloss und Gittern an den Fenstern. Regelmäßige Vergewaltigungen und Morddrohungen quälten das Opfer.

Horror-Fall

Doch endlich kam die Erlösung für die mittlerweile 33-jährige Ekaterina B. Als ihr Peiniger betrunken und aggressiv war, ergab sich eine Fluchtmöglichkeit. Ihr Peiniger wurde in ein Krankenhaus gebracht, jedoch vergaß er die Tür zum Zimmer zu verschließen. Ekaterina nutzte die Gelegenheit und rannte in die Freiheit. Bei der Polizei berichtete sie von den schrecklichen 14 Jahren in Gefangenschaft.

Der mutmaßliche Täter, Wladimir C. (51), wurde festgenommen und muss sich nun vor Gericht verantworten.