Alleinerziehende Mutter kann sich Wohnung nicht mehr leisten – Lebt jetzt in Zelt

Auch in Australien explodieren die Wohnungspreise. Eine Mutter aus Adelaide muss nun ihre Wohnung aufgeben und in ein Zelt ziehen.

Dramatische Wohungsentwicklung auch in Down-Under. In Australien explodieren Mieten derart, das sich Personen das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Eine alleinerziehende Mutter muss nun sogar aus ihrer Wohnung ausziehen und in einem Zelt wohnen.

Die Frau erhält Erwerbsunfähigkeitsleistungen und sagt, dass sie umgerechnet 172 Euro pro Woche für ein kleines Stück Rasen im West Beach Caravan Park bezahlt hat. Sie traf diese Entscheidung, nachdem sie mehr als vierzig private Mietanträge gestellt hatte, die in den letzten Wochen abgelehnt wurden, berichtet 9news.

© 9News

Meagan erklärte: "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in dieser Situation sein würde, es war absolut schrecklich. Alles wird immer teurer, wie sollen die Leute überleben? Die Obdachlosigkeit wird einfach immer schlimmer."

Meagan ist jetzt eine von mehr als 16.000 Personen auf der Warteliste für Sozialwohnungen