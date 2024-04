Kubanische Aktivisten fordern strengere Tierschutzgesetze

Kubanische Tierschützer veranstalteten am Sonntag den 14. April die traditionelle Pilgerfahrt zum Tag des Hundes des karibischen Landes und forderten eine strengere Gesetzgebung zur Bekämpfung von Tierquälerei.

Begleitet von ihren Haustieren gingen die Aktivisten mit Blumen und Plakaten über den Friedhof Colon in Havanna und versammelten sich am Grab der amerikanischen Philanthropin Jeannette Ryder, einer Tierschutzaktivistin, die am 12. April 1931 verstarb, um ihrer Arbeit zu gedenken.

Laut einem lokalen Medium fand die erste Hundepilgerfahrt zum Grab von Ryder im April 2019 statt.

Am Sonntag forderten die Teilnehmer rechtliche Reformen, um den alarmierenden Fällen von Tiermisshandlung in der gesamten Inselnation entgegenzuwirken, und schärfere Maßnahmen zum Schutz des Wohlergehens von Tieren zu erlassen.

Maritza Ramírez, Präsidentin des Kubanischen Verbandes für den Schutz von Tieren und Pflanzen:

"Das Dekret zum Tierschutz wurde in einem Kontext verabschiedet, in dem die Geldstrafen sehr niedrig waren. Jetzt müssen wir schauen, dass dabei auch jegliche Art von Misshandlung neben Tierquälerei bestraft wird. Sie können nicht vermischt werden, weil sie nicht dasselbe bedeuten. Daher müssen wir andere Aspekte einbeziehen, wie Zoophilie und andere Themen. Dies sind Projekte, die langfristig entwickelt werden können."

Die Menschen machten Selfies mit ihren Haustieren auf dem Friedhof, nachdem sie mit Bannern mit ihren Forderungen dort angekommen waren.

Odalys León, Tierschutzaktivistin:

"Wir brauchen eine Änderung des Tierschutzgesetzes, aber wir brauchen ein strenges Gesetz, um die Missbräuche zu beenden. Dieser kleine Engel, drei Monate alt, schau ihn dir an, sie haben ihn mit einer Machete auf den Kopf geschlagen, er hat sein Auge verloren. Er hat sein Leben gewonnen, weil er mich gefunden hat, wie er jeden anderen Beschützer gefunden hätte, aber es wurde keine Maßnahme gegen seinen Angreifer ergriffen."