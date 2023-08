Russischer 'Popeye' bekommt von Frauen einen Korb nach dem anderen

Der eigentliche Knackpunkt des Experiments war jedoch der Teil, in dem er zufällige Frauen auf der Straße ansprach und ihnen Geld anbot, um mit ihm in seine Wohnung zu kommen und gemeinsam zu streamen.

Moskau war in den letzten Tagen Schauplatz einer außergewöhnlichen Begegnung. Der "russische Popeye" Kirill Tereshin, auch als "Bazooka Hands" bekannt, ist nach einem sechsmonatigen Aufenthalt auf Bali in die russische Hauptstadt zurückgekehrt. Der Bodybuilder erlangte zuvor weltweite Aufmerksamkeit, als er sich durch riskante Injektionen von synthetischem Öl in seine Bizepsmuskeln monströs aufblähte.

Youtube-Experiment

Nun hat "Bazooka Hands" beschlossen, ein soziales Experiment durchzuführen und die Reaktion der Öffentlichkeit auf seinen ungewöhnlichen Körperbau festzuhalten. Dazu veröffentlichte er ein kontroverses Video auf YouTube, in dem er sich in einem Moskauer Einkaufszentrum präsentierte, Fotos mit Passanten machte und sogar versuchte, kostenlose Produkte wie Eiscreme zu ergattern - allerdings ohne Erfolg.

Der eigentliche Knackpunkt des Experiments war jedoch der Teil, in dem er zufällige Frauen auf der Straße ansprach und ihnen Geld anbot, um mit ihm in seine Wohnung zu kommen und gemeinsam zu streamen. "Lasst uns zu mir gehen und zusammen streamen. Ich werde dir Geld geben", versuchte er eine der Frauen zu überreden. "Nein", war die klare Antwort. Trotz mehrfacher Ablehnung versuchte er weiterhin, sein Angebot zu rechtfertigen und betonte, dass er derjenige sei, der alle Probleme lösen könne und dass es reiche Männer gebe, die ähnliche "Dates" anböten.

Das Video endete mit "Bazooka Hands", der überrascht feststellte, dass er in Moskau viel bekannter sei als erwartet und dass die Leute ihm gegenüber eher schüchtern reagierten.