Thomas McMeekin und Nancy Gambell waren schon in ihrer High-School-Zeit ein Paar. Doch das Leben führte sie in unterschiedliche Richtungen. Jetzt, mit stolzen 78 Jahren, sollen sie endlich wiedervereint und glücklich verehelicht werden.

Rührende Aktion

In ihren jungen Jahren verband sie eine besondere Beziehung, aber ihre Wege trennten sich nach der Schulzeit. Beide heirateten andere Partner und führten ein Leben fernab voneinander. Doch das Schicksal führte sie nach 63 Jahren wieder zusammen. Der Funke wurde entzündet, als Nancy kurz vor ihrem 60. Klassentreffen Kontakt zu Thomas aufnahm. Ihr Ziel war es, ihn persönlich zu treffen. Die folgenden langen Telefonate ließen ihre alte Verbindung wieder aufblühen, und sie verliebten sich erneut ineinander.

Thomas ist sich sicher, dass es für sie vorherbestimmt war, wieder zusammenzufinden. Ohne zu zögern, schickte er Nancy Flugtickets, damit sie ihn in Florida besuchen konnte. Der emotionale Moment ihrer Wiederbegegnung am Flughafen war von Rosen und einem bewegenden Liebesbrief begleitet, in dem er ihr einen romantischen Heiratsantrag machte. Jetzt sind die beiden bereit, ihr restliches Leben miteinander zu verbringen und ihre Liebe zu besiegeln.