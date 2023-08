Subway lässt Sie ein leben lang gratis essen, wenn Sie DAS tun

Jede Person hat vier Monate Zeit sich bei Subway zu melden.

Subway sucht einen Sandwich-Liebhaber, der bereit ist, seinen Vornamen in "Subway" zu ändern und dafür ein Leben lang kostenlos Essen und Getränke zu bekommen.

Subway übernimmt Anwaltskosten

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Anwaltskosten des Gewinners in Höhe von 750 Dollar für die Namensänderung zu übernehmen, "so dass es einfach und mühelos ist, Subway zu werden und ein Leben lang köstliche Sandwiches zu genießen."



Die Person hat vier Monate Zeit, Subway den Beweis für die Namensänderung vorzulegen, bevor sie den lebenslangen Footlong-Preis in Anspruch nehmen kann.