Jockey streckt Konkurrenten mit Ellbogenschlag nieder

Ein handfester Skandal erschüttert die Pferdesport-Szene. Ein Jockey entledigte sich kurzerhand eines Konkurrenten, indem er ihn mit einem Ellbogenschlag von Pferd stieß.

Der Jockey Christophe Soumillon wurde mit einer zweimonatigen Sperre für Pferderennen belegt, nachdem er während eines Rennens in Frankreich einem Konkurrenten einen Ellbogenstoß versetzt hatte. Soumillon stieß seinen Reiterkollegen mit dem Ellbogen aus dem Sattel, woraufhin Ryan zu Boden stürzte und auf dem Kopf landete.

Später bestätigte er gegenüber Sky Sports, dass er unverletzt ist. Soumillon beendete das Rennen zwar als Zweiter hinter Aidan O'Briens Continuous, wurde aber später aufgrund seiner Aktion disqualifiziert. Er wurde wegen gefährlichen Reitens mit einer 60-tägigen Sperre belegt, die ihn vom 14. Oktober bis zum 12. Dezember außer Gefecht setzen wird.

"Ich wusste sofort, dass ich einen Fehler gemacht hatte, und ich bin sehr traurig über das, was passiert ist, denn ich hasse es, so etwas zu sehen. Wenn man so etwas tut, ist es noch schrecklicher, also möchte ich mich wirklich bei allen entschuldigen, bei allen, die mit dem Pferd zu tun haben. Ich verstehe nicht wirklich, was in diesem Moment passiert ist, es ging alles so schnell, aber es ist eine schreckliche Sache, die ich getan habe. Ich weiß, dass viele Leute mir das nicht verzeihen werden und ich fühle mich im Moment sehr schlecht deswegen."" so der Übeltäter.