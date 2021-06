Superreiche scheffelten noch 15 % mehr Geld

Die Reichsten hierzulande ­haben die Krise längst verdaut, wurden sogar noch reicher.

Im Vorjahr mussten die 100 Reichsten in Österreich in den Turbulenzen der Corona-Pandemie noch Federn lassen, ihr Vermögen sank in Summe auf 155 Mrd. Euro. Inzwischen ist die Welt des großen Geldes wieder in Ordnung: Wie das soeben erschienene aktuelle trend-Ranking der 100 reichsten Österreicher zeigt, gewannen sie um 15 % hinzu und sitzen erstmals auf über 200 Mrd. Euro. Das sind knapp 10 % des gesamten Vermögens in Österreich.



