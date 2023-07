Der Künstler, der sich 'adailycloud' nennt, macht aus den Wolken Katzen, Hunde oder auch Menschen, die Bücher lesen oder einen Tee genießen.

Diese Fotos bringen das Netz zum Lachen. Ein Künstler machte aus Wolken kurzerhand Tiere und ging so auf den sozialen Netzwerken viral. Gerade die Kreativität des Künstlers zauberte vielen Usern ein Lächeln in ihr Gesicht. "So genial! Wer hat noch nie solche imaginären Figuren in den Wolken gesehen", so ein User.

Diverse Muster

Der Künstler, der sich "adailycloud" nennt, macht aus den Wolken Katzen, Hunde oder auch Menschen, die Bücher lesen oder einen Tee genießen. "Ich schaue mir immer die Wolken an, um irgendwelche Tiere oder Fantasiewesen darin zu finden", meint ein anderer User.

