Tierfreund kauft Schlachthaus und rettet 2.000 Hunden das Leben

Er kaufte den Schlachthof und begann, in einer verlassenen Stahlfabrik ein Tierheim einzurichten.

Ein chinesischer Millionär gab fast sein gesamtes Einkommen für den Bau eines Tierheims aus, um 2.000 streunende Hunde vor dem Schlachten zu retten. Wang Yan, 29, leitete ein Stahlimperium in der Stadt Changchun, als sein geliebter Hund vor drei Jahren verschwand.

Rührende Geste

© CEN

Ich habe überall gesucht, aber ohne Erfolg", sagte er gegenüber Sina News. Schließlich ließ mich jemand in den Schlachthof gehen, um dort mein Glück zu versuchen. Wang fand seinen vermissten Hund nicht, aber die schrecklichen blutigen Szenen im Schlachthof beunruhigten ihn so sehr, dass er sich daran machte, sein eigenes Rettungszentrum aufzubauen. Er kaufte den Schlachthof und begann, in einer verlassenen Stahlfabrik ein Tierheim einzurichten.

© CEN

Inzwischen hat sich Wang hoch verschuldet, um die Hunde mit Futter und medizinischer Behandlung zu versorgen. Ich nehme keine Geldspenden an", sagte er gegenüber Reportern. "Ich hoffe nur, dass gutherzige Menschen in der Lage sind, ein paar Dinge zu spenden, um zu helfen."

Streunende Hunde sind ein großes Problem in chinesischen Städten und werden oft in Schlachthäusern geschlachtet, um ihr Fleisch auf den lokalen Märkten zu verkaufen.