Mikro-Organismen sorgen an diesem Strand für Neon-leuchtendes Wasser

Das leuchtende Wasser der Bucht ist das Ergebnis von Millionen mikroskopisch kleiner Organismen, die blau-grünes Licht aussenden, wenn sie gestört werden.

In der Mosquito Bay an der Südküste der Insel Vieques in Puerto Rico befindet sich die hellste biolumineszente Bucht der Welt, die 2008 ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Das beschauliche Vieques wurde durch den Hurrikan Maria im Jahr 2017 stark beschädigt, und einige Zerstörungen wurden bis heute nicht behoben. Aber die Mosquito Bay selbst hat sich mehr als erholt.

Wasser ist Touristenmagnet

© patrickc_la/Instagram ×

Das leuchtende Wasser der Bucht ist das Ergebnis von Millionen mikroskopisch kleiner Organismen, die blau-grünes Licht aussenden, wenn sie gestört werden. Laut Mark Martin von der Naturschutzorganisation Vieques Island Trust sagen Reiseführer und Forscher, dass sie besser denn je leuchtet.

© patrickc_la/Instagram ×

Pyrodinium bahamense ist der Dinoflagellat, der für die Biolumineszenz der Mosquito Bay verantwortlich ist. Wie der Name schon sagt, kommen die winzigen Organismen auf den Bahamas und in der gesamten Karibik vor, aber sie sind normalerweise nicht so konzentriert, dass sie den Menschen auffallen.