Männliche Seekuh starb nach 'wildem' Sex mit Bruder

Wie die Behörden diese Woche bekannt gaben, starb Anfang des Jahres eine Seekuh in Florida, nachdem sie zu viel "intensiven" Sex mit ihrem Bruder hatte. Die Ergebnisse der Nekropsie ergaben, dass der 38-jährige Hugh im April starb, nachdem er traumatischen Verletzungen erlegen war, die durch eine sexuelle Begegnung mit einem anderen, größeren Seekuh-Männchen - seinem Bruder Buffett - in der Anlage verursacht wurden. Eine der tödlichen Verletzungen war ein 14,5 Zentimeter langer Riss in Hughs Dickdarm, so der USDA-Bericht, der ABC 7 vorliegt.

Betreuer sehen keine Schuld

Eine Kotprobe, die Hugh vor dem tödlichen Zwischenfall entnommen wurde, bestätigte das Vorhandensein von frischem Blut, aber die Mitarbeiter des Mote Marine Laboratory & Aquarium erlaubten den Brüdern Berichten zufolge, den ganzen Tag über "hochintensive Interaktionen und gelegentliche Penetration" zu praktizieren."

"Gegen 17:15 Uhr wurde das größere Männchen dabei beobachtet, wie es erneut in das kleinere Männchen eindrang. Als das größere Männchen wegschwamm, sah man das kleinere Männchen regungslos auf dem Grund des Beckens. Es wurde bestätigt, dass er gestorben war", so die USDA. Die Betreuer behaupten, dass Hugh und Buffett in den zwei Monaten vor Hughs Tod ein einvernehmliches und "natürliches" Paarungsverhalten an den Tag legten.