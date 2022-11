Lehrerin wegen freizügiger Fotos gefeuert

Auf den Instagram-Fotos zeigt sich Yeimmy Ilias Isaza gerne offen und freizügig. Für die Schulleitung ist das Verhalten der Lehrerin nicht akzeptabel.

Yeimmy Ilias Isaza arbeitete in einer Schule in Barranquilla, Kolumbien. Die junge Lehrerin liebte es, sich in Bikinis oder sexy Kleidern auf ihren Instagram-Account zu zeigen. Doch die Schulleitung betrachtete das Verhalten der Angestellten als inakzeptabel. In einer Erklärung sollen Verantwortliche geschrieben haben, dass die Werte der Schule nicht mit den Werten der Lehrerin übereinstimmen würden.

Es folgte die Kündigung. Obwohl Yeimmy Ilias Isaza gerne weiter als Lehrerin gearbeitet hätte, scheint sie laut eigenen Aussagen in den sozialen Medien bereits eine neue Stelle gefunden zu haben. Ihr neuer Arbeitgeber dürfte keine Probleme mit den freizügigen Fotos haben, denn diese hat die Lehrerin bis heute nicht gelöscht.