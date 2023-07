Mutter überfährt Tochter (6) mit Motorboot – tot

Obwohl sich 12 Personen - sechs Erwachsene und sechs Kinder - an Bord des Wakeboard-Boots befanden, schien niemand zu bemerken, dass 'das Kind irgendwie ins Wasser geraten war'.

Eine Mutter tötete am Freitag versehentlich ihre Tochter, als sie die 6-Jährige in einem See in Arizona mit einem Boot überfuhr. Das junge Mädchen schwamm gegen 11 Uhr in einer Bucht im nördlichen Teil des Lake Pleasant namens Paul's Hideaway, einem beliebten Ausflugsziel etwa 40 Meilen nördlich von Pheonix, als sich die Tragödie ereignete, wie das Sheriffbüro von Maricopa County mitteilte.

Horror-Crash

Obwohl sich 12 Personen - sechs Erwachsene und sechs Kinder - an Bord des Wakeboard-Boots befanden, schien niemand zu bemerken, dass "das Kind irgendwie ins Wasser geraten war", so die Polizei. Die Mutter des Mädchens setzte das Boot in Bewegung, um ihren Mann auf einem Wakeboard zu ziehen, als sie mit ihrer Tochter zusammenstieß, die vor dem Boot schwamm. Das Mädchen wurde vom Boot überfahren und erlitt eine Schnittwunde am Bein", sagte Sergeant Joaquin Enriquez auf einer Pressekonferenz.

"Er und die Mutter erkannten schnell, dass ihre Tochter im Wasser lag und eine Beinamputation durch die Schiffsschraube erlitten hatte", so die Behörde in einer Erklärung. Das junge Mädchen wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo es für tot erklärt wurde. Obwohl der Vorfall noch untersucht wird, geht die Polizei davon aus, dass es sich nur um einen "tragischen Unfall" handelte. Alle Insassen trugen Schwimmwesten, keiner schien unter Alkoholeinfluss zu stehen und alle Erwachsenen an Bord schienen erfahrene Bootsfahrer zu sein, so Enriquez.