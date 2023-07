Wütende Cardi B wirft Mikrofon auf Konzert-Besucher

Das Sicherheitspersonal griff schnell ein, während Cardi B von der Bühne aus schrie.

Cardi B warf ihr Mikrofon nach einem Konzertbesucher, der die Rapperin während eines Auftritts in Las Vegas am Samstag mit einem Getränk bewarf. Die New Yorkerin hatte im Drai's Beachclub in Las Vegas "Bodak Yellow" performt, als ein Fan einen weißen, verzierten Becher hob und eine Flüssigkeit in die Richtung des 30-jährigen Rappers warf.

Hollywood-Star füttert eigene Kinder mit Bier

Nazi-Tweet: ZDF distanziert sich von Böhmermann

Kannte keinen Spaß

Das Sicherheitspersonal griff schnell ein, während Cardi B von der Bühne aus schrie, bevor ihr das Mikrofon zurückgegeben wurde und sie ihre Show fortsetzte, wie aus einem Video hervorgeht, das auf Cardi Bs Social-Media-Seite geteilt wurde. Es ist nicht sofort bekannt, ob gegen den Konzertbesucher Anklage erhoben wurde.

Cardi B ist die letzte Künstlerin, die in den letzten Wochen und Monaten auf der Bühne getroffen wurde. Andere Musiker wurden mit Telefonen, Sexspielzeug und menschlichen Überresten beworfen. Letzten Monat wurde Bebe Rexha während eines Konzerts in New York am 18. Juni von einem Telefon getroffen.

Die für einen Grammy nominierte Sängerin trug nach dem Angriff ein blaues Auge davon und musste genäht werden, während der mutmaßliche Werfer Nicolas Malvagna wegen schwerer Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Belästigung verhaftet wurde. Sängerin Pink war beworfen worden, als ein Fan beim britischen Summer Time Festival die Asche ihrer Mutter auf die Bühne warf. Anfang des Monats wurde Lil Nas X während eines Auftritts beim europäischen Lollapalooza in Schweden mit einem Sexspielzeug beworfen.