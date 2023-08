Vegane Influencerin verhungerte nach irrer Diät

Die Foodfluencerin sagte, dass ihre Rohkost-Kur angeblich dadurch inspiriert wurde, dass sie "Gleichaltrige" sah, die viel älter aussahen als ihr Alter, was sie auf deren "Junk Food"-Ernährung zurückführte.

Die vegane Influencerin Zhanna Samsonova ist Berichten zufolge "verhungert", nachdem sie sich in Malaysia ausschließlich von exotischen Früchten ernährt hatte, so ihre Freunde und Familie. Die russische Staatsbürgerin, die in den sozialen Medien häufig für Rohkost warb und ihren Millionen von Zuschauern auf TikTok, Facebook und Instagram als Zhanna D'Art bekannt war, starb Berichten lokaler Medien zufolge am 21. Juli, nachdem sie sich während einer Tournee in Südostasien endlich in ärztliche Behandlung begeben hatte.

Wollte sich nicht behandeln lassen

© astralprojection/Instagram

"Vor ein paar Monaten, in Sri Lanka, sah sie bereits erschöpft aus und hatte geschwollene Beine", sagte ein Freund gegenüber Newsflash. "Sie schickten sie nach Hause nach Russland, um sich behandeln zu lassen. Aber sie ist aus dem Krankenhaus geflohen. Als ich sie in Phuket sah, war ich entsetzt". Ihr Freund fügte hinzu: "Ich wohnte ein Stockwerk über ihr und fürchtete jeden Tag, morgens ihren leblosen Körper zu finden. Ich habe sie überredet, sich behandeln zu lassen, aber sie hat es nicht geschafft. Samsonovas Mutter schrieb das Ableben ihrer Tochter einer "choleraähnlichen Infektion" zu.

© astralprojection/Instagram

Die aus Kasan stammende Verfechterin der pflanzlichen Rohkost behauptete, sie habe sich in den letzten vier Jahren "komplett roh-vegan" ernährt und nur "Früchte, Sonnenblumenkernsprossen, Frucht-Smoothies und Säfte" zu sich genommen. Ein Freund behauptete , dass Samsonova in den letzten sieben Jahren nur die riesige, süße Jackfrucht und Durian, eine stachelige, keulenartige Frucht, die für ihr puddingartiges Fleisch und ihren üblen Geruch bekannt ist, gegessen habe. "Ich sehe, wie sich mein Körper und mein Geist jeden Tag verändern", schwärmte Samsonova, als sie ihre restriktive Ernährungsweise beschrieb. "Ich liebe mein neues Ich und werde nie wieder zu den Gewohnheiten zurückkehren, die ich früher hatte."

© astralprojection/Instagram

Die Foodfluencerin sagte, dass ihre Rohkost-Kur angeblich dadurch inspiriert wurde, dass sie "Gleichaltrige" sah, die viel älter aussahen als ihr Alter, was sie auf deren "Junk Food"-Ernährung zurückführte. Leider glauben ihre Freunde, dass ihre so genannte gesunde Ernährung Schuld an ihrem Tod war.

© astralprojection/Instagram

"Zhannas träge Stagnation ließ sie vor unseren Augen dahinschmelzen, aber sie glaubte, alles sei in Ordnung", vermutete ein anderer. "Nur ihre Augen, ihre fröhlichen Augen und ihr wunderschönes Haar entschädigten für den furchtbaren Anblick eines von Idiotie gequälten Körpers. Verzeihen Sie mir, wenn das hart klingt.