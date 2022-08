Gefährlichster Ort der Welt: Besuch in der Todeszone

In dem Teil des Yellowstone-Nationalparks kommt man sogar mit Mord davon.

Youtuber Tom Scott zeigt in einem Video den wohl gefährlichsten Ort der Welt, an dem man sogar ungestraft mit Mord davonkommt.

Die "Zone des Todes" im Yellowstone-Nationalpark ist aufgrund einer Eigenart im US-Rechtssystem bekannt geworden.

Denn technisch gesehen kommt man in dem abgelegenen Abschnitt des Parks mit Mord davon.Der Ort ist abgeschieden und unterliegt keiner Gerichtsbarkeit, was auf ein Artefakt in der amerikanischen Verfassung zurückzuführen ist.

© Youtube/Tom Scott ×

Trotz des Gesetzes-Loches scheinen sich Verbrecher für diesen Teil des Yellowstone-Nationalparks nicht zu interessieren. Denn seit der Entdeckung der "Zone des Todes" durch Juraprofessor Brian C. Kalt 2005, sind noch keine Straftaten in der Region begangen worden.