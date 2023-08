Erneut Achterbahn während Fahrt stecken geblieben

Es dauerte mindestens eine halbe Stunde bis alle gerettet waren.

Eine Gruppe von Vergnügungspark-Besuchern erlebte auf "The Rage", einer spektakulären Achterbahn im "Southend's Adventure Island"-Park in Essex, einen wahrhaftigen Alptraum. Während einer Fahrt blieb plötzlich ein Wagen in etwa 21 Metern Höhe an einer Steigung stecken, und die Passagiere hingen in einem beängstigenden 90-Grad-Winkel fest.

Bahn blieb einfach stecken

Eine Augenzeugin, die sich mit ihrer kleinen Tochter im Park befand, erzählt, wie die Insassen des Achterbahn-Waggons nacheinander abgeschnallt wurden, um sie einzeln in Sicherheit zu bringen. Es dauerte mindestens eine halbe Stunde, möglicherweise sogar 45 Minuten, bis alle gerettet waren.

Trotz des Schreckens gab es jedoch erstaunlicherweise keine Panik unter den Fahrgästen. Die Besucherin berichtet, dass die Parkmitarbeiter die Situation ruhig und professionell handhabten, und es kam weder zu Geschrei noch zu Massenhysterie. Die betroffene Britin lobt den Adventure Island-Park für seine prompte Reaktion und den Umgang mit der schwierigen Situation.

"Ich bin noch nie damit gefahren und werde es auch jetzt nicht mehr tun", betont eine Mutter, die mit ihrer sechsjährigen Tochter vor Ort war. Dieser Vorfall hat bei ihr bleibenden Eindruck hinterlassen und wird sie wohl für immer von der Fahrt auf "The Rage" abhalten.