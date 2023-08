Pensionist (83) wollte Gattin (87) mit Elektrokabel töten

Die Tat wurde glücklicherweise vereitelt, als die Pflegerin der Frau ihre Schreie hörte, in den ersten Stock lief und der Frau sofort zur Hilfe eilte.

Ein 83-jähriger Mann aus Oberschützen im Burgenland soll seine 87-jährige Ehefrau mit einem hinterlistigen Plan versucht haben zu töten. Laut Polizeibericht schlich der Rentner am Sonntagmittag ins Schlafzimmer, bewaffnet mit einem abgetrennten Elektrokabel. Er verband ein Ende mit dem Stromkreis und legte die blanken Elektrodrähte auf die Hand seiner arglosen Frau.

Pflergerin kommt 87-Jähriger zur Hilfe

Die Tat wurde glücklicherweise vereitelt, als die Pflegerin der Frau ihre Schreie hörte, in den ersten Stock lief und der Frau sofort zur Hilfe eilte. Es kam zu einem heftigen Kampf, bei dem die Pflegerin dem Täter das gefährliche Kabel entriss und Schlimmeres verhinderte. Der Täter versuchte zu flüchten und suchte Unterschlupf in der Garage, doch die Pflegerin stellte sich ihm in den Weg. Beide Opfer wurden ins Oberwarter Krankenhaus gebracht.

Im Spital wurden bei der Frau ein stark erhöhter Blutdruck und eine stark erhöhte Herzfrequenz festgestellt. Warum der Mann die Tat begehen wollte, ist unklar, er soll laut Polizei in Tötungsabsicht gehandelt haben.