Reisebus in Flammen: A21 gesperrt

Autobahn zwischen Knoten Steinhäusl und Hochstraß Richtung Vösendorf gesperrt.

Ein Reisebus ist am Montag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) Richtung Vösendorf zwischen Knoten Steinhäusl und Hochstraß in Vollbrand gestanden. Verkehrsbehinderungen und Staus waren die Folge. Die Autobahn wurde Richtung Vösendorf gesperrt, sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auch auf der Fahrbahn nach St. Pölten zu Behinderungen. Die Einsatzkräfte seien an Ort und Stelle, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Der Bus dürfte kurz vor 14.00 Uhr in Brand geraten sein. Verletzte soll es keine geben. Alle Passagiere des Busses konnten das Fahrzeug noc rechtzeitig verlassen.