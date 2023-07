20-Jährige nach Frontalzusammenstoß: Aus Auto geschnitten

Feuerwehr musste Verletzte mit hydraulischem Gerät bergen.

Eine 20-Jährige hat am Montag nach einem Frontalzusammenstoß im Osttiroler Matrei (Bezirk Lienz) von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus ihrem Pkw befreit und mit dem Notarzthubschrauber in die Klagenfurter Klinik geflogen werden müssen. Eine ihr entgegenkommende 43-Jährige war mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Auto der Österreicherin kollidiert. Das Auto der 20-Jährigen wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Auch die 43-jährige Österreicherin wurde ebenso wie ihr 47-jähriger Beifahrer und zwei Kinder auf dem Rücksitz unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte die vier Verletzten ins Krankenhaus Lienz. Die Felbertauernstraße war am Montagvormittag aufgrund des Unfalles für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt bzw. nur einspurig befahrbar, teilte die Polizei mit.