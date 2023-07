Mann hielt Bekanntem Schusswaffe an den Kopf

Ärger über neuen Job des Kompagnons.

Ein 55-Jähriger soll am Sonntagabend in Wien-Leopoldstadt seinem Bekannten in einem Lokal eine Schusswaffe an den Hals gehalten und ihm mehrere Ohrfeigen verpasst haben. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster dürfte sich der kroatische Staatsbürger kurz vor 21.00 Uhr darüber geärgert haben, dass sein 49-jähriger Kompagnon im Umfeld des Mexikoplatzes in dem Lokal eine neue Anstellung gefunden hatte.

Der 55-Jährige verließ das Beisl daraufhin. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.