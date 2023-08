Bettler suchte dringend einen Job: Plötzlich hinterlässt er Notiz am Straßenrand

Auf dem Schild stand, dass er ehemaliger Soldat war, keine Drogen nahm und dringend einen Job brauchte.

Kevin, ein Obdachloser in West Seneca, New York, stand früher mit einem Schild auf der Straße und bat um einen Job. Auf dem Schild stand, dass er ehemaliger Soldat war, keine Drogen nahm und dringend einen Job brauchte. Viele Menschen kamen auf ihn zu, boten ihm Geld, Snacks und Getränke an und erkannten seine höfliche und freundliche Art.

Happy End

Im April 2021 stand Kevin nicht mehr auf der Straße, stattdessen gab es ein neues Schild, auf dem er sich für die Hilfe bedankte und verkündete, dass er einen Job gefunden hatte. Ein Passant bot ihm an, für eine Landschaftsbaufirma zu arbeiten.

Megan Bingham, die bei der Mittelbeschaffung für Obdachlose hilft, sagte, sie sei "begeistert" gewesen, als sie hörte, dass sich Kevins Glück gewendet hatte, denn er hatte nicht nur einen Job, sondern auch eine Notiz hinterlassen, um seine Dankbarkeit zu zeigen. "Hier ist ein Mann, der so dankbar war, dass er ein Schild hinterlassen hat. Da bekomme ich eine Gänsehaut", kommentierte sie.