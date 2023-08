Häftling floh 4 Monate vor Entlassung: Bekommt nun 40 Jahre extra

Nachdem er von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden war, wurde Huffman wegen zweifacher Entführung zu 40 Jahren Haft verurteilt

Ein 21-jähriger Mann aus Mississippi wurde zu 40 weiteren Jahren hinter Gittern verurteilt, weil er nur vier Monate vor seiner Entlassung einen Fluchtversuch unternommen hatte. Im August 2022 verbüßte Shunekndrick Huffman eine siebenjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung und sollte im Dezember entlassen werden.

Mann blieb bei Online-Challenge Glühbirne im Mund stecken

Eltern verkauften Baby (1), um sich iPhone zu finanzieren

Sitzt nun 40 Jahre ein

Huffman beschloss, zu Fuß aus dem Mississippi Department of Corrections zu fliehen, brach in ein nahe gelegenes Haus ein und hielt den Hausbesitzer und seine beiden Töchter stundenlang mit vorgehaltener Waffe fest. Nachdem er von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden war, wurde Huffman wegen zweifacher Entführung zu 40 Jahren Haft verurteilt; der Ausbrecher bekannte sich in beiden Fällen schuldig.