Postbotin steckte drei Tage in Lift fest – tot

Die Postbotin Olga Leontyeva wurde tot in einem Aufzug aufgefunden, nachdem der Strom im Aufzug ausgefallen war. Die 32-Jährige saß drei Tage lang fest, nachdem sie sich auf den Weg gemacht hatte, um Briefe zuzustellen. Die 32-jährige Olga Leontjewa hatte in der usbekischen Hauptstadt Taschkent Briefe zugestellt, bevor sie in einem Aufzug stecken blieb und keine Hilfe rufen konnte.

Keiner hörte Hilfeschreie

Die alleinerziehende Mutter war von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Ihr lebloser Körper wurde erst Tage später gefunden, als der Aufzug, der im obersten Stockwerk eines neunstöckigen Hochhauses stecken geblieben war, bewegt wurde. Wegen des Stromausfalls funktionierte auch das Alarmsystem des Aufzugs nicht, und eine Quelle sagte, "niemand hörte ihre Hilferufe".

Anderen Berichten zufolge handelte es sich jedoch nicht um einen isolierten Stromausfall, sondern der Aufzug hatte häufig technische Probleme, die den Behörden nicht ordnungsgemäß gemeldet worden waren. Der Generalstaatsanwaltschaft von Taschkent zufolge waren Pannen im Aufzug ein "häufiges" Ereignis, bei dem Anwohner und Postangestellte ihr Leben riskierten, wenn sie die motorbetriebene Maschine benutzten.