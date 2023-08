Tierpfleger will Alligator füttern: Dann stolpert er

Der Vorfall ereignete sich auf der Colorado Gator Farm in Mosca, als ein Angestellter Elvis füttern wollte.

Ein Mann aus Colorado entging nur knapp dem Biss eines 1,80 Meter großen und 300 Kilo schweren Alligators namens Elvis, als er versuchte, das riesige Reptil mit einem rohen Truthahn zu füttern. Der Vorfall ereignete sich auf der Colorado Gator Farm in Mosca, als ein Angestellter, der nur als Chad bekannt ist, ins Wasser geht, um Elvis mit einem rohen Truthahn zu füttern, wie ein am Montag auf der Facebook-Seite des Parks veröffentlichtes Video zeigt.

Video zeigt Zwischenfall

Chad hält den Truthahn in der Hand, als er ins Wasser schlüpft, wo Elvis ihn angreift und nach seinem Bein schnappt. "Am Wochenende konnte sich Elvis nur schwer entscheiden, ob er Truthahn oder Chads Beine fressen wollte", schrieb der Park in Alamosa County. "Wer hätte gedacht, dass ein 300 Kilo schwerer Alligator so schnell rennen kann," so der Zoo weiter.