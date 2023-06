Trauminseln zahlen neuen Bewohnern bis zu 90.000 € im Jahr

Italien will nun harte Strafen für Touristen-Ritzer am Kolosseum Ein Tourist soll jetzt tief in die Tasche greifen, nachdem er den Namen seiner Freundin in die historische Wand des römischen Kolosseums geritzt hat. Das Verhalten des jungen Mannes wurde auf Videos in den sozialen Medien festgehalten und sorgte für Empörung.