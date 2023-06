Frau hatte Durchfall: Kurz darauf mussten Finger und Zehen amputiert werden

Eine Frau, die wegen schweren Durchfalls ein Krankenhaus aufsuchte, war schockiert, als Komplikationen dazu führten, dass ihr Finger und Zehen amputiert werden mussten.

Die 30-Jährige aus Chon Buri, Thailand, wurde am 12. April in ein medizinisches Zentrum gebracht, wo man feststellte, dass ihr Blutdruck kritisch niedrig war, und sie zur Notfallbehandlung eingeliefert wurde, berichtet Thaiger. Ihr Ehemann Chai sagte gegenüber lokalen Medien, die Ärzte hätten ihm mitgeteilt, dass seine Frau an Nierenversagen leide und dialysepflichtig sei.

Horror-Fall

Er behauptete, er habe eine Einverständniserklärung für einen Karotis-Duplex-Ultraschall erhalten, und obwohl seine Frau unsicher über den Eingriff schien, gab Chai dem medizinischen Personal grünes Licht. Der 42-jährige Chai war jedoch schockiert, als er später erfuhr, dass seine Frau stattdessen eine Blinddarmoperation erhalten hatte. Chais Frau blieb nach dem Eingriff bis zum 20. April im Krankenhaus, und der besorgte Ehemann behauptete, dass sie in dieser Zeit von keinem Arzt untersucht wurde, da wegen des Songkran-Feiertags kein Personal zur Verfügung stand.

Mit der Zeit bemerkte Chai, dass sich der Zustand seiner Frau zu verschlechtern begann. Ihre Finger und Zehen waren schwarz geworden, und sie schien bei Gesprächen nicht mehr ansprechbar zu sein. Schließlich stellte sich heraus, dass die Frau an einer Sepsis litt, einer schweren Blutinfektion, die den Sauerstoffgehalt des Blutes stark absenken kann. Um ihr Leben zu retten, amputierten die Ärzte alle rechten Finger, mehrere Finger der linken Hand und alle Zehen.