Astronomen entdecken größtes schwarzes Loch aller Zeiten

Astronomen haben soeben das größte schwarze Loch entdeckt, das jemals erforscht wurde.

Große Masse

Das riesige schwarze Loch hat eine Masse von 30 Milliarden Sonnen und befindet sich im Zentrum einer Galaxie, die Hunderte von Millionen Lichtjahren von der Erde entfernt ist. Astronomen nennen das kosmische Monster ein ultramassives Schwarzes Loch, im Gegensatz zu den üblichen galaktischen supermassiven Schwarzen Löchern, die zwischen einigen Millionen und einigen Milliarden Sonnenmassen wiegen.

"Dieses spezielle Schwarze Loch, das etwa das 30-Milliardenfache der Masse unserer Sonne hat, ist eines der größten jemals entdeckten und liegt an der oberen Grenze dessen, wie groß Schwarze Löcher unserer Meinung nach theoretisch werden können. Es ist also eine äußerst spannende Entdeckung", sagte James Nightingale, Astrophysiker an der Durham University in Großbritannien und Hauptautor der neuen Studie, in einer Erklärung.