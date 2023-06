Pink auf Bühne mit Asche von toter Mutter beworfen

Schock für Pink: Der Superstar performte gerade das Lied 'Just Like a Pill', als ein Fan die Asche ihrer toten Mutter auf die Bühne warf.

Pink war schockiert, nachdem ein Fan während ihres Auftritts bei einem Musikfestival in London einen Beutel mit der Asche ihrer Mutter auf die Bühne geworfen hatte.

Barbie-Fans aufgepasst! Barbies Malibu-Haus gibt es nun zu mieten

Pink schockiert

"Is this your mom?" fragte Pink, 43, als sie in einem Video , das am Montag auf Twitter veröffentlicht wurde, eine Plastiktüte mit den kremierten Überresten aufhob. Mit einem schockierten Gesichtsausdruck gab Pink dann zu: "Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle", bevor sie auf die Füße taumelte und die Asche am Rand der Bühne abstellte.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! ???????? pic.twitter.com/OkL4762fEs — Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023

Der Popstar war auch dabei zu sehen, wie sie ihre Hände hinter einem Lautsprecher schüttelte- Sie dürfte ihre Hände gereingt haben, bevor sie ihren Song "Just Like a Pill" weitersang .

Ein Twitter-Nutzer behauptete, den Grund für das Verstreuen der Asche zu kennen und behauptete: "OK, also meine Freunde standen in der Nähe dieser Dame und die Hintergrundgeschichte ist... ihre Mutter konnte nicht viel raus, da sie so krank war, als sie noch lebte, also nimmt diese Dame ihre Asche mit. Also kommt sie jetzt raus, das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn es dieser Frau Trost spendet, dann ist das ihre Sache."

Gerade bei Konzerten kommt es in letzter Zeit immer wieder zu kuriosen Auftritten von Fans. So wurde die Sängerin Bebe Rexha mit einem Handy beworfen und Ava Max von einem Fan geohrfeigt.