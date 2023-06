× Barbie-Fans aufgepasst! Barbies Malibu-Haus gibt es nun zu mieten

"I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, its fantastic!" Unter diesem Motto können Barbie-Fans nun über Airbnb Barbies Malibu-Traumhaus mieten. Diesen Sommer ist Ken an der Reihe, sich als Gastgeber zu versuchen.

Am 20. Juli ist es soweit, Barbie feiert ihr Realfilm-Debüt. Während die Hauptdarstellerin auf großer Kino-Tour ist, spielt ihr Freund Ken den Gastgeber im Plastik-Traumhaus in Los Angeles. Denn ab dem 17. Juli, kann man die neu renovierte und ikonische Traumvilla über Airbnb mieten. © Airbnb × Der Mann an Barbies Seite sucht Übernachtungsgäste "Wir alle haben Träume, und Barbie hat das Glück, ein ganzes Haus voll davon zu haben", sagt Ken. "Jetzt bin ich an der Reihe, und ich kann es kaum erwarten, Gäste in diesen ikonischen Räumen zu begrüßen." Lesen Sie auch Interior-Trend: Barbiecore Schon bevor Barbie das Kino erobert, geht der Hype los! So holen Sie sich das Barbie-Feeling nachhause.

Ken hat einen Teil von Barbies Malibu-Traumhaus umgestaltet und mit allem ausgestattet, was er liebt (Lust auf Rollerblading?). Und obwohl die Gäste ganz klar seine Ken-ergie spüren können, bleibt Barbies charakteristisches Pink im lebensgroßen, von Spielzeug inspirierten Zuhause weiterhin präsent, da sie seit dem letzten Mal, als das Malibu-Traumhaus für Gäste verfügbar war, ihre eigene Umgestaltung vorgenommen hat. © Airbnb Die pinke Beachvilla hat einen traumhaften Ausblick und direkten Zugang zum Meer. × Beachhouse-Traum in pink Die Villa am Meer im sonnigen Malibu bietet einen Panoramablick und ist die perfekte Kulisse für Kens malerisches Plastik-Paradies. Fans können Kens Schlafzimmer im Malibu-Traumhaus für zwei individuelle Aufenthalte am 21. und 22. Juli 2023* für jeweils bis zu zwei Gäste buchen. Und das beste daran? Beide Aufenthalte sind kostenlos – weil Ken einfach keinen Preis für Barbies Malibu-Traumhaus festlegen konnte. Schließlich ist Ken eher der Strand- und nicht der Zahlentyp. Drei Tage vor dem Kinostart ist es soweit: Jede/r im Barbie-Fieber kann ab dem 17. Juli um 19 Uhr MESZ unter airbnb.com/kendreamhouse Kens Zimmer in Barbies Malibu-Traumhaus buchen. © Airbnb Eine eigene Grill-Area lädt zum Verweilen ein. × Das ist das Barbie-Experience Während ihres Aufenthalts im Traumhaus haben Gäste die Möglichkeit, in Technicolor zu leben und können: Kens beeindruckende Garderobe durchstöbern, um das perfekte Strandoutfit zu finden. Pass auf, Barbie – Ken hat auch einen ziemlich beeindruckenden Kleiderschrank! © Airbnb Von Kens Kleiderschrank kann sich Barbie so einiges abschauen! × Ihren inneren Cowboy zum Vorschein bringen und auf Kens Outdoor-Discotanzfläche ein oder zwei Line-Dances lernen oder beim Sonnenuntergang auf Kens Gitarre spielen. © Airbnb Come on Barbie, let's go Party! Die Villa hat eine hauseigene Disco mit Blick auf Meer. × Die anderen Gäste zu einem "Strandwettbewerb" herausfordern, mit viel Sonnenbaden und Entspannen am Infinity-Pool. © Airbnb In der Outdoor-Chill-Lounge am Pool lässt es sich entspannen. × Für all jene, die sich einen ganz besonderen Trip nach Malibu leisten wollen, gilt bei der Buchung: Schnell sein! Und für diejenigen, die die Übernachtungen ergattern, gibt es nur ein Motto: Come on Barbie, let's go Party!