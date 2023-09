Strand-Idylle: So wohnt Naomi Campbell in Kenia

Wie wohnt eigentlich ein Supermodel? Für "Architectural Digest" öffnet Naomi Campbell die Türen zu ihrem Anwesen in Kenia. Wir werfen einen Blick auf ihre atemberaubende Strandvilla.

Naomi Campbell weiß, wie sie sich in Szene setzt - ob auf den Laufstegen der Mode-Metropolen, bei Fotoshootings für renommierte Magazine, oder in ihrem eigenen Zuhause. Ihren ausgeprägten Sinn für Styling und Design, sowie ihr Verständnis von Licht, Farben und Raumgestaltung bringt die Mode-Ikone auch in ihren eigenen vier Wänden zur Geltung.

Campbells idyllisches Anwesen an der Küste von Kenia

Naomi Campbell ist eine echte Powerfrau. Ihre Karriere umspannt mehr als drei Jahrzehnte und das Topmodel hat auch weiterhin noch ganz schön viel vor. Erst im September war sie wieder auf dem Cover der Britischen "Vogue" zu sehen, letzte Woche präsentierte sie bei der New York Fashion Week ihre eigene Kollektion für Pretty Little Things. Sehnt sich das Model jedoch nach einer ruhigen Auszeit, zieht sich Campbell in ihr Anwesen an der kenianischen Küste zurück.

1994 reiste Campbell zum ersten Mal nach Kenia und verliebte sich in den Küstenort Malindi. Fünf Jahre später kehrte sie mit einem Freund dorthin zurück, dem ein Fünf-Sterne-Hotel und mehrere Privathäuser unweit des indischen Ozeans gehören. Eines davon bewohnt Campbell nun seit mehr als 20 Jahren.

Tradition trifft auf Moderne

Unter dem traditionellen Makuti-Dach versammeln sich Holzmöbel aus den lokalen Manufakturen. Der Künstler Armando Tanzini fertigte für das Anwesen Holzschnitzereien und Kunstwerke an. Auch die Einrichtung ist traditionell-gehalten, jedoch mit ein paar modernen Statement-Pieces.

Outdoor Living

Durch das offene Pool fließt das Wohnzimmer reibungslos in den Garten. Direkt am Strand gelegen lässt es sich wunderbar in den vielen Outdoor-Areas des Anwesens entspannen. Vor allem die Ruhe des Grundstückes schätzt das Topmodel und lässt sie immer wieder zurückkehren.