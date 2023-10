Die Geissens: Ihre Luxus-Winter-Oase in Dubai

Nach Monaco, Saint-Tropez und Kitzbühel erobern die TV-Kultstars jetzt Dubai, wo man es auf 520 Quadratmetern „Rooobert“ schallen hört.

Eine „schrecklich glamouröse Familie“ sind sie seit vielen Jahren – mit der gleichnamigen Kult-Reality-Doku sorgen Carmen (58) und Robert Geiss (59) zusammen mit ihren schönen Töchtern Davina (20) und Shania (19) für Top-Quoten. Des Geldes wegen brauchen sich der Selfmade-Millionär, der einst die Sportbekleidungsmarke „Uncle Sam“ gründete, und seine glamouröse Ehefrau nicht rund um die Uhr von Kameras begleiten lassen, das steht fest. Sie tun es dennoch gerne. Schließlich hat das schrille Paar, das seit 1994 verheiratet ist, auch allerhand zu zeigen. Luxus ist nämlich ihr liebstes Hobby – und das zeigt sich freilich auch in den Immobilien, die die Geissens ihr eigen nennen können.

Kultpaar erobert Dubai

Wieder ein neues Zuhause haben sich die Geissens jüngst zugelegt – nach Häusern in Monaco, St. Tropez und im österreichischen Kitzbühel, hat es den beiden Dubai angetan. Das perfekte Winterdomizil haben sie in einer 520 Quadratmeter großen topmodernen Wohnung im obersten Stockwerk eines Towers, der derzeit noch von Sand, Baustellen und riesigen Kränen umgeben ist, gefunden. Direkt vor dem rundum verglasten Ausblick der Luxus-Wohnung wird gerade ,The Needle‘ – der höchste Turm der Welt – erbaut und ein Fluss verlängert. Womit die Immobilie zweifelsohne ein Vermögen wert ist.

© Jens van Zoest / T&T „Rooobert!“ Der Ruf von Carmen Geiss nach ihrem Ehemann und ihre Diskussionen machten „Die Geissens“ zu Reality-TV-Stars. ×

Nicht lange gefackelt haben die Geissens – abgesehen von den üblichen Diskussionen, für die „Rooobert“ und seine Carmen berühmt und beliebt sind – mit ihrer Kaufentscheidung. Und auch in Sachen Inneneinrichtung ging alles „ratzfatz“, wie es das Powercouple gerne mag. Obwohl in der stylischen Wohnung von ihnen alles selbst designt und eingerichtet wurde, war das neue Refugium innerhalb von nur zehn Tagen bezugsfertig.

© Jens van Zoest / T&T Auf 520 Quadratmetern leben Carmen und Robert Geiss nun ihren Traum vom Luxus im Wüstenstaat. Die Inneneinrichtung – in Silber, Grau und Schwarz wurde von ihnen selbst designt. ×

„Wir haben die Stoffe für das extralange Sofa ausgesucht, die Küche mitgeplant, genau wie das Bad in Marmoroptik, die Stühle, die Gardinen...einfach alles!“, erzählt Carmen Geiss stolz und fügt hinzu, dass hier kein einziges Möbelstück „von der Stange“, sondern alles handgemacht ist. „Kein Möbelstück gibt es ein zweites Mal auf der Welt.“

© Jens van Zoest / T&T „Kein einziges Möbelstück gibt es in diesem Design ein zweites Mal auf der Welt“, ist Carmen Geiss stolz. ×

Wie all das in so kurzer Zeit möglich ist? „Service, dieses in Deutschland inzwischen unbekannte Wort, ist in Dubai überhaupt kein Problem. Wenn ich in Dubai heute einen Wohnungs-Designer, einen Handwerker oder andere Hilfe für unsere Wohnung brauche, ist eine Stunde später jemand da“, freut sich Perfektionist Robert Geiss.

© Jens van Zoest / T&T Die Geissens waren sofort von der Wohnung im obersten Stockwerk des Towers begeistert. Nebenan entsteht gerade „The Needle“, der höchste Turm der Welt. ×

Silber statt Gold ist die Edelmetallfarbe, auf die das Millionärspaar in diesem Domizil gesetzt hat. Weil es moderner ist – und perfekt nach Dubai passt. Was auch hierher passt: die Pflanzen in dem Apartment sehen zwar täuschend echt aus, sind sie aber nicht. Schließlich sind die Geissens selten lange an einem Ort. Derzeit aber genießen sie ihren Wintersitz, düsen mit ihrem Rolls Royce durch die Stadt, in der man nun öfter Carmen Geiss nach ihrem „Rooobert“ rufen hört.