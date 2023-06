Intendant Alfons Haider zeigt seine traumhafte Dachgeschoßwohnung – mit vielen Erinnerungsstücken aus 45 Jahren Showbiz.

Wer in Alfons Haiders traumhaft lichtdurchflutetem 100-Quadratmeter-Zuhause auf der Suche nach seiner berühmten Elefanten-Sammlung ist, wird enttäuscht. Als der TV-Star, Schauspieler, Sänger und nunmehr Generalintendant der Seefestspiele in Mörbisch vor vier Jahren übersiedelte, verschenkte er einen Großteil der über 3.000 Tierfiguren. „Nur die schönsten von den mir liebsten Menschen habe ich behalten“, erzählt der 65-Jährige, der in dem Dachgeschoß in der Wiener Innenstadt ein wahrliches Traumdomizil gefunden hat.

Lieblingsplätze mit Blick in den Himmel

Das Wichtigste: „Diese Wohnung hat wesentlich weniger Fallen für meine betagte Mutter, die ja mit mir zusammen wohnt.“ Anna Haider hat hier also ihren ganz separaten, barrierefreien Bereich – Alfons seine Oase, um sich vom turbulenten Showbusiness zu erholen. „Mir war es wichtig, dass ich in den blauen Himmel schauen kann“, sagt er und blickt zu den großen Fensterfronten. Aber auch im Innenbereich gibt es allerhand zu sehen. An den Wänden finden sich unzählige Gemälde, Fotos und Erinnerungsstücke an rund 45 Jahre Top-TV- und Bühnen-Karriere.

Ein einzigartiges Archiv wiederum legte Alfons Haiders Mutter für ihren prominenten Sohn an. Seit 1976 sammelt sie jeden einzelnen Zeitungsartikel über das Multitalent – in roten Büchern fein säuberlich gebunden, beschriftet und in riesigen Regalen verwahrt. „Das macht sie bis heute – zwar mit Hilfe, aber die Mama lässt es sich nicht nehmen, diese Sammlung fortzuführen.“

Und die Berichte häufen sich in diesen Wochen und Monaten wieder – denn ab 13. Juli bringt Alfons Haider den Musical-Hit „Mamma Mia!“ auf seine Seefestspielbühne im burgenländischen Mörbisch. Das Plakat prangt freilich schon in seiner Wohnung – und wird ihn in einigen Jahren zweifelsohne an einen riesigen Erfolg erinnern.