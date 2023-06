× Alfons Haider: Penislampe, Drachen und seine Lieblings-Wohnaccessoires

Vor vier Jahren zog Alfons Haider ist seine Traumwohnung. Samt Glücksdrachen, balinesischer Göttin und seinen Lieblings-Elefanten.

Der Star-Moderator, welcher Jahrelang an der Seite von Mirjam Weichselbraun zu sehen war, lud LIVE&STYLE in seine spektakuläre Dachgeschoßwohnung ein. Neben dem atemberaubenden Blick über die Dächer Wiens begeisterte Haider auch mit seinen besonders speziellen Accessoires, die seinem Zuhause das gewisse Etwas verleihen.

Liebe zum (humorvollen) Detail

Humor beweist der Entertainer auch in seiner Einrichtung. An den Wänden seiner Wohnung finden sich unzählige Erinnerungsstücke an rund 45 Jahre Top-TV- und Bühnen-Karriere. Ein besonderes Highlight: die charmante Penislampe, welche Haiders Wohnzimmer-Regal ziert.

© J.Kernmayer ×

Aber auch spezielle Gemälde sorgen für eine einzigartige Atomsphäre. Haider als Koller erinnert den vielseitigen Entertainer etwa an die vielen lustigen Momente mit Dagmar Koller, die er einst so gut parodierte. „Du hast fast schönere Haxen als meine Frau“, scherzte einst Helmut Zilk über Haiders Parodie auf Dagmar Koller.

© J.Kernmayer ×

Eine Sammlung von Fotos der letzten Kaiserinnen ist eine Hommage an Kaiserin Zita, die Haider 1988, ein Jahr vor ihrem Ableben, kennenlernen durfte. „Sie war eine unglaublich beeindruckende Frau. Ich bin kein Monarchist, aber – vielleicht auch aufgrund meiner Rolle als Kaiser Franz Joseph – mich haben diese Bilder fasziniert.“ Eine ganz besondere Wohnung, mit einzigartigen, geheimen Schätzen.





© J.Kernmayer ×

