So wohnen die Fashion-Gurus in der Südsteiermark

In Obegg haben die STYLE UP YOUR LIFE-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner einen außergewöhnlichen Ort geschaffen.

Wer die südsteirischen Weinberge liebt (und wer tut das nicht?), findet sich im Landhaus Obegg wahrlich im Paradies wieder. Hier inmitten der Reben der idyllischen Landschaft, die ans Hobbit-Land erinnert, hat sich das STYLE UP YOUR LIFE-Herausgeber-Duo einen ebenso stylischen wie gemütlichen Zweitwohnsitz und zugleich eine Eventlocation geschaffen – und damit einen Traum erfüllt.

© Michael Markl Wo Adi Weiss & Michael Lameraner chillen, feiern und arbeiten... ×

Südsteirisches Traum-Landhaus

Adi Weiss stammt selbst aus Leibnitz und hat somit ein „grünes Herz – und südsteirischen Wein in den Adern“. Den guten Geschmack teilt er mit Michael Lameraner, der sich ebenso vor über neun Jahren sofort in das Weinstöckl verliebte. Der Plan, ein Refugium, in dem ausgeruht, gefeiert, aber auch gearbeitet werden kann, war schnell geschmiedet.

© Michael Markl Auf 250 Quadratmetern fühlt man sich im stylischen, aber gemütlichen Ambiente wohl. ×

Stil und Charme

Den Ausbau des Anwesens, das heute vom Weinkeller über den Außenpool bis zum extravaganten Tondach alle Stückerl spielt, wollten die Fashion- und Lifestyle-Experten jedoch einem Profi überlassen. Innenarchitekt Thomas Werner und Architekt Igor Skacel gelang es im Renovierungs-Zeitraum von eineinhalb Jahren, die historische Bausubstanz nicht nur zu belassen, sondern vielmehr diese zu betonen – und perfekt mit modernem Design zu kombinieren. Der Einsatz von viel Eichen-Massivholz und Naturstein im Innen- wie auch im Terrassenbereich verleiht dem Domizil rustikale Eleganz zum Wohlfühlen. Stylische Designer-Möbel bringen urbane Modernität und damit den Spirit der Hausbesitzer ein.

© Michael Markl Die moderne Küche mit freistehendem Herd unter dem Original-Gewölbe und das Wohnzimmer mit maßgefertigtem Kamin fügen sich zu einem Landhaus-Traum zusammen. ×

Hot Spot mit Flair

Zum Lieblingsplatz der Gastgeber ist längst der Garten geworden, wo man auf bequemen Loungemöbeln chillen, am riesigen Esstisch auf der Terrasse schlemmen – oder einfach am Swimming Pool mit Blick in die Weinberge chillen kann. Gefeiert wird hier freilich auch des Öfteren. „Landhaus Obegg eignet sich einfach perfekt, für Events, die etwas Außergewöhnliches sein sollen“, stellt Michael Lameraner fest. Modeguru Adi Weiss hat hier übrigens auch schon Prominente wie Nina Proll und Natascha Ochsenknecht geshootet und interviewt. „In so einer Umgebung sind die Stars gleich noch viel lockerer. Spätestens wenn wir im Weinkeller gelandet sind, ist jegliches Eis gebrochen“, lacht Weiss, der in eben diesem Schlaraffenland für Weinkenner schon mit Stars wie „Alle Achtung“ bis in die frühen Morgenstunden Party gemacht hat.

© Michael Markl Auch der Außenbereich eignet sich als perfekte Eventlocation. Oder für eine Auszeit in einer der schönsten Gegenden des Landes. ×

Die Liebe der Landhaus-Besitzer zur traumhaften Umgebung zeichnet sich übrigens auch in der Außenansicht des einstigen Weinstöckls ab. „Wir wollten das Haus zwar renovieren, aber nichts an der ursprünglichen Optik verändern“, erklärt das kongeniale Duo, das beim Interieur auf Naturfarben in hellen Tönen setzte. Einzig der österreichische Maler VOKA durfte einen Touch von Knallfarben in Form eines riesigen Marilyn Monroe-Gemäldes über der Holzstiege, die noch aus dem Altbestand stammt, versprühen. So lebensfroh wie die Gastgeber und der Spirit, den sie diesem Haus eingehaucht haben.