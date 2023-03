Dagmar Kollers Portugal-Paradies

Vor 40 Jahren erfüllte sich die Bühnen-Diva ihren Traum vom Haus im Süden. Bis heute ist die portugiesische Algarve Dagmar Kollers zweite Heimat.

Dieser Tage ist es wieder so weit: Dagmar Koller packt ihre Sachen und jettet nach Portugal. Viel braucht sie nicht mitzunehmen, schließlich lebt die inzwischen 83-jährige Bühnen-Ikone seit knapp 40 Jahren rund zwei Monate im Jahr an der Algarve. Ihr Traumhaus erwarb die Musicalgröße 1984 nach dem Tod des befreundeten Radrenn-Stars Ferry Dusika von dessen Witwe, die nicht mehr so weit reisen wollte.

Ruhe-Oase

Dagmar Koller indes ist der Liebe zur Algarve auch treu geblieben, nachdem ihr Ehemann Helmut Zilk 2008 verstorben war. „Helmut hat dieses Haus, den Garten und das Meer so geliebt – ich würde es niemals übers Herz bringen, es zu verkaufen“, erklärt Koller, die sich hier dank zahlreicher Erinnerungsstücke „Helmut noch näher“ fühlt als sonst wo.

© Michael de Boer / actionpress für Bauer Stars&Stories Die Villa der Künstlerin ist einstöckig, dafür sehr lang gezogen und umgeben von traumhaften Terrassen. ×

Das exotische Flair, wie die Schauspielerin den typisch portugiesischen Stil, der sich auf dem gesamten Anwesen findet, nennt, wollte sie stets beibehalten. „Ich habe kein einziges Stück aus Österreich mitgebracht“, erzählt sie im LIVE&STYLE-Gespräch, in dem sie auch verrät, welcher Raum ihr Lieblingsplatz ist. „Das Schlafzimmer! Das Rauschen des Meeres ist hier am besten zu hören – das entstaubt regelrecht mein Hirn“, lacht sie. Dass sich die Villa auf nur einer Ebene durch den traumhaften Park erstreckt, empfindet die gebürtige Kärntnerin „gerade jetzt im Alter als sehr praktisch“. Wenngleich sie mit Augenzwinkern anmerkt: „Wenn man sich nachts gerne etwas zu trinken holen würde, überlegt man sich das gut und lässt es dann meist bleiben, weil die Küche vom Schlafzimmer sehr weit entfernt ist.“

© Michael de Boer / actionpress für Bauer Stars&Stories Im Interieur finden sich viele Erinnerungsstücke wieder, wobei Koller stets darauf Wert legte, dass das Anwesen seinen ­typisch portugiesischen Charakter behält. ×

Hilfe bei der Instandhaltung des Domizils erhält Koller von einem Ehepaar, das sich seit Jahren um Haus und Garten kümmert, auch wenn die Tänzerin nicht da ist. „Ohne die beiden wäre das alles gar nicht zu bewerkstelligen“, stellt sie fest und freut sich jedes Mal bei ihrer Ankunft über den prachtvollen Garten mit Dutzenden Palmen, Blüten und einem atemberaubenden Blick auf das Meer, an dem das Anwesen liegt.

© Michael de Boer / actionpress für Bauer Stars&Stories Dagmar Koller in ihrem prachtvollen Garten. ×

Ins Meer geht die 83-Jährige im Hochsommer dennoch, wenn sie nicht gerade an ihrem eigenen Pool liegt – oder Fitnessübungen im kühlen Haus macht. Ab und zu bekommt Dagmar Koller auch Besuch, wobei „ich nur die besten Freunde einlade – denn ich bin sonst ja ohnehin so viel unterwegs, dass ich froh bin, wenn ich ein wenig zur Ruhe komme.“ Wo sonst wäre das besser möglich als an diesem traumhaften Ort, der zweifelsohne Kollers Jungbrunnen ist.