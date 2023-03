Prinzessin im Osterland

Mit über 1.000 Ostereiern und 300 Osterhasen feiert Elisabeth Prinzessin von Auersperg-Breunner auf ihrem Berghof am Attersee ihr Lieblingsfest.

Der Countdown zum Osterfest läuft. Wer jetzt, zwei Wochen vor dem großen Fest – noch nicht sein Zuhause passend geschmückt hat, könnte beim Anblick dieses Domizils ein schlechtes Gewissen bekommen. Bereits vier Wochen vor Ostern verwandelt Elisabeth Prinzessin von ­Auersperg-Breunner ihren traumhaften Berhof am Attersee in ein regelrechtes Osterland. Über 1.000 Dekorations-Eier, eines kunstvoller verziert als das andere, und rund 500 Hasen aus den unterschiedlichsten Materialien in diversen Größen bringen einen nicht aus dem Staunen heraus.

© BrauerPhotos / S.Brauer Den Berghof am Attersee hat Elisabeth Auersperg-Breunner, gebürtige Flick, zum ­stil- und liebevoll eingerichteten Familiensitz gemacht. Ein 50 Hektar großer Park samt Biolandwirtschaft umgibt das prachtvolle Haus. ×

Die Kunst des guten Geschmacks

Ihre Liebe zum Dekorieren hat die fünffache Mutter von ihrer Mama geerbt – und ebendiese Leidenschaft findet zu Ostern und zu Weihnachten ihre Höhepunkte. Weshalb die am Heiligen Abend geborene 49-

jährige Tochter des berühmten Industriellen Friedrich Karl Flick († 2006) ihr Know-how in Sachen Tradition, Dekoration und Kulinarik auch bereits in zwei wunderschönen Büchern („Ostern“ und „Weihnachtszeit“) zusammengefasst hat. „Ich hatte immer schon eine große Liebe zu Althergebrachtem, das pflege ich. Und ich habe das große Glück, jährlich von meiner Mutter und meinem Mann mit kleinen Kunstwerken überrascht zu werden“, erklärte die Ehefrau des österreichischen Forstwirts Prinz Alexander von Auersperg-Breunner im LIVE&STYLE-Interview.

© BrauerPhotos / S.Brauer Johannes Brahms, Arthur Schnitzler und viele andere Künstler verbrachten um 1900 herum ihre Sommer am Berghof. Heute lässt Familie Auers­perg-Breunner hier ihrer Kreativität freien Lauf. ×

300 Hasen für 5 Kinder

Buntes Treiben ist übrigens nicht nur zu Ostern auf dem Biohof rund 40 Minuten von Salzburg entfernt angesagt. Die Großfamilie lebt hier mit Hunden, Hühnern, Pferden, Eseln, Ziegen, Schafen und vielen anderen Tieren. Dieser Tage sind es jedoch insbesondere die vielen Hasen, die den Berghof schmücken und einem sofort ins Auge stechen. Bis zu zwei Meter groß sind die langohrigen Holzskulpturen im Garten zwischen mit bunten Eiern geschmückten Sträuchern und Bäumen. Im Haus findet man Dutzende Artgenossen – aus Holz und Porzellan, perfekt vor den stylisch bunten Wänden drapiert. An diesen wiederum dreht sich ebenfalls alles um das Osterfest. Wo sonst Kunstwerke von Andy Warhol & Co. hängen, haben sich dieser Tage gerahmte Oster-Poster und -Bilder breitgemacht.

© BrauerPhotos/ S.Brauer Bis zu zwei Meter große Erzgebirge-Hasen stehen im Garten vier Wochen lang Wache. ×

Deko-Queen

Der Aufwand des Dekorierens, aber auch sorgsam Einlagerns (in einem eigenen Lagerraum werden die Tausenden Stücke liebevoll gelagert) lohnt sich. Auch die Gäste der Prinzessin lieben ihr Oster-Wonderland, in dem das Fest ganz traditionell gefeiert wird und wo Familien und Freunde von der Gastgeberin verwöhnt werden. Nur ihre dekorativen Kostbarkeiten dürfen nicht berührt werden: „Das Angreifen der Figuren mit den Pfoten ist verboten“, lautet die Hausregel. Kein Wunder, sind es doch Schätze für die Ewigkeit.