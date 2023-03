Rogers' Villa mit Sternenblick

Seit dem Jahr 2000 wohnt Star-Astrologin Gerda Rogers in ihrer Traumvilla in Baden – in der sie jeder besuchen kann …

Homeoffice auf höchstem Niveau kann man das Refugium der inzwischen 81-jährigen Powerlady nennen, die es bereits perfekt verstand, Wohnen und Arbeiten unter einem Dach zu vereinen, als die Pandemie noch nicht einmal in den Sternen stand. In eben diese blickt Gerda Rogers in den Arbeitsräumlichkeiten ihrer Villa regelmäßig für die – durchaus prominente – zukunftsinter­essierte Klientel. Und weil die zunächst in Linz Ansässige ihren unzähligen Fans Woche für Woche auch auf Ö3 Sternstunden bereitet, beschloss sie bereits vor 23 Jahren, in die Nähe der Bundeshauptstadt zu ziehen.

Badens Hollywood Hills

© Katharina Stögmüller Vor 23 Jahren kaufte Gerda Rogers das Anwesen – die Villa wurde auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Viel Weiß, große Fenster und ein schöner Garten waren ihr wichtig. ×

In den „Hollywood Hills“ von Baden entdeckte Rogers quasi im Vorbeifahren das Anwesen, auf dem sich gerade ihr Traumhaus in Entstehung befand – und schlug kurzerhand zu. Was der Naturliebhaberin dabei besonders am Herzen lag: dass die Villa von einem schönen, aber nicht überdimensionalen Garten umgeben ist, „sodass ich ihn auch selbst pflegen kann. Denn ich liebe das Garteln“, verrät Gerda Rogers.

Weiß, Gold, Glas – und ein bisschen etwas Wildes

© Katharina Stögmüller In ihrer eleganten Inneneinrichtung setzt die Fashionista auf Akzente in Pink und Animal Print. ×

Anstatt auf Grün setzt die geschmackvolle Astrologin in Sachen Inneneinrichtung lieber auf Weiß, Gold, Glas „und an ein bisschen Ani­malprint darf es auch nicht fehlen. Ein paar wilde Stücke sind nette Eyecatcher“, erklärt die Single-­Lady lachend.

Viele gute Gespräche

© Katharina Stögmüller Rogers liebt Antiquitäten, die sie aber gerne mit Designer-Stücken kombiniert. „Ein Haus darf nicht verstaubt wirken – das entspricht nicht meinem Charakter.“ ×

Ihre Gastfreundschaft stellt Österreichs berühmteste Sterndeuterin immer wieder unter Beweis: In ihrem großzügigen Esszimmer samt Designer-Glastisch nehmen regelmäßig Freunde – aus Wirtschaft, Society und Politik – Platz. Wenn die 81-Jährige nicht gerade beruflich im Einsatz ist und neue Ideen umsetzt. Eben diese – wie etwa ihr jüngstes Parfum-Projekt – entstehen entweder bei der Gartenarbeit („Dabei kann man so wunderbar nachdenken“) – oder wenn sie ab und zu Gelegenheit hat, es sich auf ihrem edlen weißen Sofa gemütlich zu machen.

Sternderl-Schauen

© Katharina Stögmüller Von der Terrasse ihres Schlafzimmers kann man die Sterne beobachten. Zarte Vorhänge lassen den Duft des Blumengartens in den Raum strömen. ×

Begehbare Kleiderschränke, von denen sich gleich zwei im Haus befinden, sind für die Fashionista freilich ein Must. „Dafür brauche ich keinen Swimmingpool – zum Schwimmen habe ich ohnehin keine Zeit“, so die Wahl-Badenerin, die mehrere Wohnsitze in Österreich hat. Richtig zu Hause fühlt sie sich jedoch hier in ihrer Traumvilla mit Blick bis Wien – und natürlich in die Sterne, die man von der Schlafzimmer-Terrasse besonders gut sehen kann.