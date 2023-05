Eva Glawischnigs Traumhaus am See

Eva Glawischnig und Volker Piesczek haben sich an einem kleinen See eine Oase geschaffen. Die man auch besuchen kann …

Ein Sprung ins (noch etwas kalte) Wasser gefällig? Mit Star-Moderator, Coach und Speaker Volker Piesczek wäre es möglich – und das sogar in seinem eigenen Refugium. Zusammen mit seiner Ehefrau, der ehemaligen Grünen-Chefin Eva Glawischnig, hat er sich ein Traumhaus am Wiener Stadtrand errichtet. „Das Schönste daran: Es liegt an einem kleinen See“, so der ehemalige Fußballer, der wohl deshalb auch im vergangenen Winter das Eisbaden für sich entdeckt hat.

Einen Ort zum Wohlfühlen und der Inspiration haben sich die Eltern zweier Söhne geschaffen. In den See geht der Hausherr auch im Winter.

Mindsetting am und im See

Und weil der Sprung ins eiskalte Nass Geist und Körper stählt und damit perfekt zu Piesczeks Seminarprogramm „Reset Your Mindset“ passt, bietet er seinen Coachees auch an, in seiner Oase abzutauchen. „Ich will mit meinen Seminaren Menschen inspirieren und ihr wahres Potenzial freilegen“, erklärt Volker Piesczek, der selbst beim Bau seines Traumhauses ungeahnte Talente entdeckte – und damit auch Eva Glawischnig und die Söhne Benjamin, 13, und Sebastian, 17, glücklich machte. Denn: „Wir alle haben uns ein Zuhause gewünscht, in dem man eigentlich von jedem Raum einen Blick aufs Wasser hat“, erklärt das Powerpaar.

Volker Piesczek veranstaltet auch Seminare in seinem Haus. Das nächste findet am 15. Juli statt.

Leben und arbeiten in einer Oase

Projekt gelungen. Das stylische Hartl-Haus ist perfekt angelegt. Ebenerdig befindet sich ein loftartiger Raum, der Wohnküche, Esszimmer und gemütliche Chillzone samt Bibliothek vereint. Die Verlängerung des perfekten Wohnraumes bildet der kleine Garten, ein paar Treppen, die zum eigenen Steg und schließlich in den türkisblauen See führen. Auf diesen kann man freilich auch von Arbeits- und Musik-, Schlaf- und sogar vom Badezimmer aus sehen.

Auf zwei Ebenen vereint das Haus alles, was die Familie braucht. Jeder Platz ist optimal genutzt – die Treppe etwa wird zur Bibliothek.

Grün(er) wohnen

Die ehemalige Grünen-Politikerin Eva Glawischnig verwirklicht sich nicht nur als Hobbygärtnerin in ihren hübschen Beeten („Nur das Basilikum will nicht so richtig wachsen hier“), sondern auch als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit und Female Empowerment in ihrem Homeoffice, das sie in Pandemiezeiten zu schätzen lernte.

Hier schöpft die einstige Grünen-Chefin Kraft – und stellte sich als Unternehmesberaterin beruflich völlig neu auf.

Mindset-Tuning

Während die ehemalige Spitzenpolitikerin im Obergeschoß werkt, tunt ihr Ehemann am See das Mindset Interessierter mit der „Macht der Sprache“ (nächstes Seminar am 15. Juli – Infos unter volkerpiesczek.com). Oder der Youtuber („Match am Montag“) arbeitet für sein eigenes, vor einem Jahr gegründetes Modelabel „Heartfuck“. Seine Söhne rudern indes eine Runde am kleinen See. Langweilig wird im Hause Glawischnig-Piesczek also keinem – für Urlaubsfeeling sorgt ohnehin der eigene Steg mit Traumblick auf das türkis-blaue Wasser.