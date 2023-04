Boris Entrup: So cool wohnt der TV-Star in Hamburg

Zu Gast bei Top-Stylist Boris Entrup, der sich einen besonderen Ort zum Leben, Wohlfühlen und Arbeiten geschaffen hat.

Der aus „Germany’s Next Topmodel“ bekannte Beauty-Experte gewährt in der Westwing Homestory Einblicke in sein Privatleben – und zeigt seine Lieblings-Wohnaccessoires.

StilsichererLebens(t)raum

Perfekte Looks sind sein Job – und den liebt und lebt Boris Entrup seit fast 20 Jahren. 2007 erlangte der im deutschen Memmingen geborene gelernte Friseur Berühmtheit. An der Seite von Superstar Heidi Klum zeichnete er im TV-Hit für die Stylings der „Germany’s Next Topmodels“ verantwortlich. Inzwischen avancierte der beliebte Hair- and Make-up-Artist – auch abseits des Fernsehformats – selbst zum Star. Seine Beauty-Ratgeber wurden in 15 Sprachen übersetzt. Auch in Österreich steht Boris Entrup für internationales Know-how in Sachen Schönheitstrends.

Vintage Love in Hamburg. In einem coolen Bungalow hat sich der Hair- & Make-up-Artist ein gemütliches Zuhause eingerichtet.

Ein Zuhause so bunt wie sein Leben

Guten Geschmack beweist der 44-jährige Top-Stylist auch in Sachen Wohnen – wie Boris Entrup in der großen Homestory von Westwing zeigt. Denn in seinem Hamburger Bungalow im 1970er-Jahre-Vintage-Stil kombiniert er Sammlerstücke aus aller Welt mit neuen, außergewöhnlichen Accessoires des beliebten Möbel- und Deko-Unternehmens.

Stairway to Heaven. Vom großen Wohn- und Esszimmer führt eine stylische Holztreppe zur Galerie und in die Schlafräume.

Neben der Leder-Chaiselongue, die zu seinen Lieblingsstücken zählt, steht da etwa der ikonische Westwing-Beistelltisch, „der Teetassen und Ähnliches vor meinem Gauner bewahrt“, lacht Entrup und meint damit seinen Hund, der tatsächlich und wohl nicht grundlos Gauner heißt.

Bilder und Souvenirs von Entrups vielen Reisen schaffen Atmosphäre.

Humor & Fröhlichkeit ist auch in Entrups Domizil zu spüren. „Ich habe immer schon den Bungalow- und Bauhaus-Stil geliebt und wollte unbedingt ein Haus, in dem sich in einem riesigen Raum Wohn-, Ess- und Chillbereich vereinen.“ Das Vorhaben des geselligen Jetsetters ist gelungen.

Persönliche Styling-Lounge. „Das Coronakind" nennt Entrup sein Atelier, das er sich während der Pandemie eingerichtet hat. Hier zaubert er Freund:innen und Stars den perfekten Look.

Und weil der Star-Make-up-Artist auch während der Pandemie nicht seine geliebte Arbeit niederlegte, richtete er sich zudem ein schickes Atelier ein, das ebenfalls den 70ies-Style widerspiegelt. Entrups Lieblingsplatz bleibt jedoch die riesige Sofalandschaft vor dem Kamin. Ein Wohlfühl-Space der den Zeitgeist so trifft, wie der Styleexperte selbst.