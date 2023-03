× Lily Allens Traumhaus weckt Frühlingsgefühle

Popstar Lily Allen und Ehemann David Harbour ("Stranger Things") gewähren Einblicke in ihr spektakuläres Vintage-Domizil in Brooklyn.

Neo-Schauspielerin und Sängerin Lily Allen (38) ist mit Kind und Kegel nach New York gezogen. Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern und Schauspieler David Harbour (47) wohnt sie in einem Stadthäuschen in Brooklyn. Designer Billy Cotton und Architekt Ben Bischoff setzten Allens Vision eines Retro-Traumhauses mit Samtmöbeln, Tapeten und Vintage-Lustern um.

© Lily Allen Instagram ×

Fauna und Flora ziehen sich als Thema durch Lilys fantastische Vintage-Welt. "Ich habe mich schon immer für Inneneinrichtungen interessiert und habe meine Häuser immer selbst eingerichtet. Aber dieses Haus war ein großes Unterfangen und ich brauchte Hilfe. Gemeinsam haben Billy und ich versucht, etwas Schräges und Wunderbares zu schaffen", erzählte Lily Allen dem Magazin Architectural Digest.

© Lily Allen Instagram ×

Englische Rose in New York

Das Magazin lichtete das detailverliebte Interieur samt Besitzerpaar ab. "Brooklyn Royalty" kommentiert ein User auf Instagram und trifft damit die beabsichtige Ästhetik: English Gentry trifft auf Old Hollywood Kitsch.