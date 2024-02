× Das sind Eva Poleschinskis Wohn-Stilikonen

Die österreichische Star-Designerin gewährt uns private Einblicke in ihre Wiener Altbau-Wohnung, wo sie auf ganz persönliche Klassiker setzt.

Wenn man Eva Poleschinski nicht gerade in ihrem Mode-Atelier in der Schadekgasse antrifft, dann findet man die 39-Jährige derzeit vor allem in ihrer traumhaften Wohnung. Denn dort zog im November letzten Jahres ihr größter Schatz, Tochter Eydís, ein. Für ihr Baby haben die gebürtige Hartbergerin und ihr Ehemann Oliver Rathschüler auch einiges in ihrem Domizil umgestaltet. Vom entzückenden Kinderbettchen samt Himmel bis zur praktischen, aber auch hübschen Federwiege fügen sich die neuen Wohnaccessoires perfekt in das liebevoll eingerichtete Zuhause der Designerin ein.

Evas Poleschinskis Wohn-Stilikonen

Die gute Mischung aus vielen schönen Vintage-Stücken, Reise-Mitbringseln und modernen Möbeln – kombiniert mit Poleschinskis Liebe zu floralen Elementen (etwa in Form ihrer selbst designten Pölster) beweist, dass sie nicht nur ein Händchen für traumhafte Mode hat.

© Oliver Rathschüler ×

Das Kinderzimmer ihrer drei Monate alten Tochter Eydís hat Eva Poleschinski besonders liebevoll gestaltet: Im Sleepi-Bett von Stokke in Natural-Farbe und unter dem Konges Sløjd Betthimmel schlummert das Baby bestens.

© Oliver Rathschüler ×

Blütenprächtig wie ihre Roben ist auch diese Wand mit der bombastischen floralen Tapete. Davor ziert ein bemalter Panda-Sessel als einer ihrer Lieblingsstücke Poleschinskis Reich.

© Oliver Rathschüler ×

Taschen, Schuhe und allerlei Reisemitbringsel verleihen dem Raum Charakter – ebenso wie der Couchtisch aus einer Olivenbaum-Scheibe und der gemütliche Teppichhocker.

© Oliver Rathschüler ×

Gemütlich macht es sich die gesamte Familie auf den Sofas in Rot, Weiß und Braun. Viele Vintage-Accessoires machen die Wohnung der Modeschöpferin zur Kreativ-Oase.