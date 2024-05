× Grillen wie ein Profi: Mit diesen Tipps gelingt’s

Sommer ohne Grillen – das geht einfach nicht. Deshalb steht in der warmen Jahreszeit dieses kulinarische Erlebnis regelmäßig auf dem Speiseplan. Für ein gelungenes Grillabenteuer, verraten wir die besten Tipps und Tricks.

Für die einen ist Grillen eine Wissenschaft, für die anderen ein intuitiver Prozess. Doch egal zu welcher Gruppe Sie gehören, unsere Tipps sind der Schlüssel für ein perfektes Grillvergnügen. Was genau Sie beachten müssen, um wie ein Profi vor dem Rost zu stehen, verraten wir in unseren folgenden Grilltipps.

Die richtige Grill-Vorbereitung

© Adobe Stock ×

Alles steht und fällt mit der richtigen Vorbereitung. Vor dem eigentlichen Grillen sollten Sie auf hochwertige Produkte setzen und sich mit Ihrem Grillgerät vertraut machen. Auch die richtige Temperatur ist beim Grillen entscheidend. Lassen Sie den Grill deshalb ausreichend vorheizen. Gas- und Elektrogrills sollten idealerweise mindestens 10 Minuten lang vorgeheizt werden, während Holzkohlegrills auch genügend Zeit zum Durchglühen benötigen. Zudem sollten Sie einen geeigneten Grillanzünder verwenden, um die Holzkohle auf Temperatur zu bringen. Bevor das Fleisch auf den Grill kommt, sollten Sie nicht vergessen, den Rost mit etwas Öl einzupinseln, damit das Grillgut nicht kleben bleibt.

Das Grillgut vorbereiten

Wer Fleisch grillen will, darf es auf keinem Fall direkt aus dem Kühlschrank auf den Grill legen. Denn dann ist der Temperaturunterschied zwischen Fleisch und Grill zu groß und es würde außen verbrennen, während es innen noch kalt ist. Außerdem ist es sinnvoll, das Steak in dicke Scheiben (etwa 2-3 cm) zu schneiden, so bleibt das Fleisch saftig und wird nicht zäh.

Eine Marinade ist natürlich Geschmackssache. Wichtig ist nur, dass Sie die Marinade etwas abtropfen, bevor Sie das Fleisch auf den Grill werfen. Sonst tropft sie in die Glut und verbrennt. Dadurch können krebserregende Stoffe entstehen.

Die richtige Grilldauer

© Adobe Stock ×

Beim Grillen ist es essentiell, die Grillzeit im Blick zu haben. Jedes Grillgut hat eine optimale Garzeit, die es zu beachten gilt. So kommen Hähnchenkeulen und Sparerips als erstes auf den Grill, denn sie brauchen mit je 20 Minuten Grillzeit am längsten. Maiskolben sind nach etwa zehn Minuten Kochzeit im Topf und weiteren zehn Minuten auf dem Grill fertig. Kartoffeln, eingewickelt in Alufolie, brauchen zehn bis 15 Minuten. Schweinespieße sind nach rund 15 Minuten gut. Rindersteaks sind hingegen schon nach zwei bis drei Minuten pro Seite fertig.

Die letzten Schritte

Hat das Steak die richtige Garstufe erreicht, sollten Sie ihm noch ein paar Minuten Ruhe gönnen, bevor es auf den Tisch kommt. In dieser Zeit können sich die Fleischsäfte optimal verteilen. Aber Vorsicht: Nehmen Sie das Steak unbedingt vom Grill herunter. Die Praxis, das Grillgut auf dem Rost warm zu halten, führt nur dazu, dass das Fleisch austrocknet, bevor es serviert wird. Zum Schluss können Sie das Gegrillte noch mit etwas Salz und Pfeffer verfeinern.