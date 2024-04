Die heißesten Grilltrends 2024: Das kommt heuer auf den Grill

Immer nur Würstchen auf dem Grill finden Sie langweilig? Wir auch! Deshalb stellen wir brandheiße Grilltrends vor, die Sie für die Grillsaison 2024 unbedingt probieren sollten.

Zum Auftakt der Grill-Saison, probieren wir gerne neue Sachen aus. So müssen Steak und Würstchen dieses Jahr Platz für pflanzliche Alternativen und Pizza machen. Das zeigt eine neue Trendauswertung des Online-Supermarkts Alfies, der mit Grillspezialitäten und -zubehör in die Grillsaison 2024 startet.

Grill-Klassiker mit modernen Twist

Rostbratwürste, Käsekrainer und Bernerwürstel aus Schwein- und/oder Rinderfleisch sind nach wie vor am meisten gefragt, so die Auswertung der Bestellungen des in Wien, Graz und Zürich aktiven Online-Supermarkts. Aber: Vegane Fleischersatzprodukte holen auf! Der Trend zu pflanzlichen Alternativen setzt sich auch im Grillen fort. Neben Gemüse und vegetarischen Burgerpatties kommen heuer auch innovative pflanzliche Fleischersatzprodukte auf den Grill. Pflanzliche Alternativen, die dem Geschmack und der Textur des Originals nahekommen, werden besonders gerne gegessen.

Auch Grillkäse, Pimientos und anderes Grillgemüse sind laut Auswertung der Kundenbestellungen beliebt. Im Trend liegt vor allem die Vielfalt der Aromen. Exotische Gewürze, Saucen und Marinaden aus verschiedenen Ländern bereichern die Grilllandschaft.

Grillen, baken und kochen in einem

Vielfalt ist auch bei der Zubereitung Trend. Grillgeräte haben sich in den vergangenen Jahren zu Outdoorküchen weiterentwickelt und so nutzen viele heuer verstärkt den Grill auch zum Backen von zum Beispiel Pizza. Auch ohne Pizzastein ist dies eine sehr einfache Aufgabe.

Ob saftiges Rindsteak, veganer Burger-Patty oder neapolitanische Pizza: Grillen ist längst nicht mehr nur eine Freizeitaktivität, sondern eine kulinarische Kunst. Grillmeister:innen werden immer experimentierfreudiger, um einzigartige Aromen und Texturen zu schaffen.