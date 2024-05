× Gekürt! Der schönste Strand der Welt liegt in...

Suchen Sie noch nach Inspiration für Ihren nächsten Traumurlaub? Dann kommt die neueste Ausgabe des Rankings „The World's 50 Best Beaches“ gerade richtig. Die Reiseexperten haben die besten Strände der Welt 2024 gekürt und das Beste: Zwei europäische Strände haben es unter die Top 10 geschafft.

Es ist keine leichte Aufgabe die besten Strände der Welt auszuwählen, denn es gibt eine Menge zu beachten. Um die Rangliste zu erstellen, hat das jährlich erscheinende Ranking über 1000 Reiseprofis aus aller Welt über die schönsten Strände abstimmen lassen. In die Bewertung sind dabei folgende Kriterien eingeflossen: Unberührtheit, Einzigartigkeit, Zugänglichkeit, Tierwelt, Geräusche der Natur, ruhiges Wasser, Besucherfrequenz sowie idyllische Umgebung. Wir zeigen die Top 10.

Platz 10: Horse Shoe Island, Myanmar

Die Insel ist nach ihrem einzigartigen halbmondförmigen Strand benannt, der direkt an einer lebhaften, türkisfarbenen Lagune liegt. Zudem ist die Insel noch ein echter Geheimtipp und blieb bisher von Touristenmassen verschont.

Platz 9: Green Lagoon, Französisch-Polynesien

Die Grüne Lagune ist für ihre einzigartige Abgeschiedenheit und fast surreale Schönheit bekannt. Die leuchtend-blauen Wassertöne entstehen durch den flachen Sandboden und das reiche Korallenleben. Die Lagune wurde sogar von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt, um den Artenschutz zu wahren und ist nur mit einem Boot zu erreichen.

Platz 8: Anse Georgette, Seychellen

Die Anse Georgette auf der Insel Praslin ist ein verstecktes Juwel unter den vielen schönen Stränden der Seychellen. Diese abgelegene Bucht, die über eine kurze Wanderung oder mit dem Boot zu erreichen ist, bietet Privatsphäre und eine ruhige Atmosphäre abseits der stärker frequentierten Touristenorte.

Platz 7: Pink Beach, Indonesien

Die auffällige rosa Farbe des Sandes macht „Pink Beach“ zu einem der einzigartigsten Strände der Welt. Dieses Naturspektakel entsteht durch die Mischung von weißem Sand mit roten Korallenfragmenten. Der Strand ist Teil eines Schutzgebiets innerhalb des Komodo-Nationalparks, was dazu beiträgt, die reiche Artenvielfalt im Meer zu fördern. Diese Bedingungen machen den Pink Beach ideal zum Schnorcheln und Tauchen.

Platz 6: Turquoise Bay, Australien

Die Turquoise Bay in Westaustralien macht ihrem Namen alle Ehre und bietet das strahlendste türkisfarbene Wasser, das Sie wohl je sehen werden. Dank der abgelegenen Lage im Cape Range National Park sind in der Regel nur wenige Besucher:innen anzutreffen, was mehr Raum für Naturentdeckungen bietet. Außerdem ist die Turquoise Bay besonders für ihre Schnorchelmöglichkeiten direkt vom Ufer aus bekannt.

Platz 5: Voutoumi Beach, Griechenland

Auch dieser abgelegene Strand auf der Insel Antipaxos ist nur mit dem Boot zu erreichen, wodurch er im Vergleich zu den anderen griechischen Stränden ruhig und unberührt bleibt. Der Voutoumi-Strand ist bekannt für sein tiefblaues Wasser und den feinen, weißen Sand, der sich an den Fuß eines steilen, grünen Hügels schmiegt.

Platz 4: Entalula Beach, Philippinen

Der für seine Abgeschiedenheit bekannte Entalula Beach in Palawan, beeindruckt durch seine markanten Kalksteinklippen, die eine atemberaubende Kulisse für die weißen Sandstrände bilden. Das Wasser ist klar und bietet hervorragende Bedingungen zum Schwimmen, Schnorcheln und dazu, Korallenriffe zu entdecken.

Platz 3: Meads Bay, Anguilla

Dieser Strand ist sowohl bei den Einheimischen als auch bei Touristen sehr beliebt. Er bietet einen langen, unberührten weißen Sandstrand, der von den Menschenmengen an kommerzielleren Stränden verschont bleibt. Das Wasser hat einen zauberhaften Türkiston und entlang des Ufers finden Sie eine Reihe gehobener Resorts und lokaler Restaurants, die den natürlichen Charme der Bucht nicht überschatten.

Platz 2: Cala Mariolu, Italien

© Getty Images ×



Der zweitschönste Strand der Welt liegt in unserem Nachbarland Italien. Auf Sardinien gibt es zwar viele spektakuläre Strände, doch der Cala Mariolu besticht besonders durch seine beeindruckende Schönheit. Der Strand liegt an der Ostküste Sardiniens und ist nur mit dem Boot oder über Wanderwege zu erreichen.

Platz 1: Trunk Bay, Virgin Islands USA

Der schönste Strand der Welt liegt laut Ranking in der Karibik. Was diesen Strand von anderen karibischen Reisezielen unterscheidet, ist seine einzigartige Lage im Virgin Islands National Park. Zudem sorgt der geschützte Staus dafür, dass keine kommerziellen Aktivitäten durchgeführt oder große Gebäude gebaut werden dürfen.